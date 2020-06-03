"Моя прекрасная няня": о каких секретах долгие годы молчала съемочная группа сериала

Узнайте, почему телезрители считают сериал проклятым

Лучшая няня – Мэри Поппинс. Так было до 2004 года, пока на экранах не появился телесериал "Моя прекрасная няня" в главных ролях с российской актрисой Анастасией Заворотнюк. Но изначально на роль "Няни Вики" претендовали совсем другие знаменитости – Наташа Королева, которая была вынуждена отказаться от съемок из-за плотного графика, Анастасия Стоцкая и даже Жанна Фриске.

Изначально на главную роль утвердили опытную актрису Нонну Гришаеву с одесским акцентом, который так подходил к образу "Няни Вики". С ней даже успели отснять несколько серий, как на площадке появилась Анастасия Заворотнюк. В нее влюбились миллионы телезрителей и ее партнер по сериалу – Сергей Жигунов.

Несмотря на то, что для Анастасии лента "Моя прекрасная няня" стала толчком в карьере, многие поговаривают, что сериал – проклятый. Больше года Заворотнюк лечится от четвертой стадии рака мозга, а ее родные молятся за здоровье звезды. Поклонники склоняются к мнению, что актриса заболела именно из-за съемок в сериале. Мол, на этой истории лежит проклятие. Аргументируя это тем, что актриса из американской версии сериала Фрэн Дрешер тоже боролась с онкологией.

От этой болезни умерла и экранная мать Заворотнюк – актриса Любовь Полищук. Более того, коллеги звезды вспоминают, как Полищук страдала от болей.

Актриса Любовь Полищук Фото: instagram.com/_love_polishchuk

"Любовь так страдала от болей, что в перерывах между дублей могла только лежать", – делится актер Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого Константина.

В 2019 году также скончалась актриса Александра Назарова – бабушка "Няни Вики". Поклонники Заворотнюк надеются, что как и ее главная героиня, она сумеет преодолеть все жизненные трудности. А слухи о проклятии сериала – лишь легенда.

Ранее Сегодня.Lifestyle также писали, что муж Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной супруги.

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