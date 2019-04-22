MOZGI номинированы на престижную немецкую музыкальную премию

Группа MOZGI номинирована на престижную премию

Потап хочет пропустить на "Голос" больше участников Фото: instagram.com/realpotap

Украинская группа MOZGI едет в Берлин. Популярная группа во главе с рэпером Потапом едет в Германию и надеется вернуться с наградой, ведь их клип "Полюбэ" номинирован на престижную европейскую премию Berlin Music Video Awards 2019.

MOZGI едут в Германию

"Нам приятно быть среди номинантов. Это гордость за Украину", – говорит Потап.

Клип представлено в номинации "Полный трэш". А снял видео режиссер Леонид Колосовский, который создал почти все клипы для артистов, которых продюсирует Потап. Победит ли коллектив будет известно уже 31 мая.

Видеоработу MOZGI представили еще осенью прошлого года. По сюжету клипа "Полюбэ" действие происходит в далеком 2225 году, когда о Потапе и его творчестве рассказывают детям в местном музее. Отметим, что в клипе снялся также 10-летний сын Потапа Андрей.

Пользователи сети отметили, что клип получился "весьма психоделичным", а также "взрывающим мозг". Отметим, что в новой видеоработе Потап перевоплотился в блондинку в красном платье и в другие образы.

Напомним, на в финале шоу "Голос країни 9" Карина Арсентьева и ее наставник Потап удивили публику выбором песни, а затем и самим выступлением. Потап из привычного рэп-артиста перевоплотился в романтичного поп-исполнителя.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram