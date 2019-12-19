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"Можешь на меня рассчитывать": Илона Гвоздева публично поддержала экс-супругу Владимира Остапчука

Танцовщица заявила, что Елена Войченко всегда может обратиться к ней за помощью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Елена Войченко
Елена Войченко
Фото: Instagram.com

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко, которая на днях намекнула на причину развода, публично расхвалила партнершу ведущего в проекте "Танці з зірками" Илону Гвоздеву. Звезда паркета, в свою очередь, поддержала экс-супругу ведущего.

Владимира Остапчука заподозрили в романе с известной актрисой. Детали в сюжете:

Так, на своей странице в Instagram Елена Войченко опубликовала фото Илоны и написала, что танцовщица является для нее тем человеком, которому хочется подражать.

Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Владимир Остапчук и Илона Гвоздева
Фото: пресс-служба

"Для жизни, движения вперед и развития каждому из нас нужна мотивация/вдохновение. Мы черпаем их из различных источников: семья, близкие, любимая работа, хобби или внутренние порывы. Но иногда необходим пример, Человек, который вдохновляет и подсказывает путь. Особый восторг у меня вызывают сильные женщины, которым удается находить время и возможности балансировать между семьей, материнством и любимым делом... Эта хрупкая девушка – воплощение силы и целеустремленности. Спасибо, Илона, за поддержку и воодушевление! Ваша человечность и справедливость добавляют уверенности и веры в себя", – написала бывшая супруга Остапчука.

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Илона сразу же ответила теплым комментарием под постом Елены и также выразила восхищение: "Спасибо, моя дорогая и помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Познакомившись с тобой,я не перестаю восхищаться твоим терпением, мудростью женской, красотой твоей и твоим материнским талантом!".

Отметим, что это не первый случай, когда Илона публично поддержала Елену после развода. Так, недавно Владимир Остапчук поделился своими размышлениями о семье и поддержке. Его бывшая супруга не сдержалась и эмоционально прокомментировала публикацию, намекнув на его измены в браке. Илона Гвоздева присоединилась к комментарию Войченко и отметила егоцентризм своего партнера по танцам.

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