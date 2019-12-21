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"Может, "Олимпийский": Оля Полякова поделилась планами на 2020 год

Певица призналась, верит ли в приметы високосного года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Раз в четыре года приходит тот, кого боятся многие. Считается, что високосный год опасный и коварный, поэтому на эти 366 дней рекомендуют не планировать важных дел и событий. Но популярная певица Оля Полякова в народные приметы о "нестандартном" годе не очень верит. На съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, она рассказала, почему считает грядущий 2020-й удачным для себя.

Олег Винник, Оля Полякова и Потап презентовали новую композицию:

По словам артистки, во всевозможные предрассудки о високосном годе она не верит. Напротив, Оля убеждена, что для нее этот год будет особенным.

"Вы что, какие предрассудки? Високосный год для женщин, у которых высокие кости, – значит, это мой год! Я уже все "предрассудки" в Украине сделала, что же дальше? Надо собрать какой-то очень большой концерт. Может, "Олимпийский"?" – заинтриговала Оля Полякова своим заявлением.

"Королева ночи" отметила, что в 2020 году планирует большое шоу, потому что не может оставить украинцев без грандиозного праздника.

Оля Полякова появится в новогоднем шоу
Оля Полякова появится в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"А что, Украина будет скучать и плакать? Обязательно планирую! Потому что у великой артистки должны быть великие концерты. У меня большая аудитория, люди хотят праздника, а за праздник в этой стране отвечаю я. Дорогие мои, я взяла праздник в свои руки, так что он будет в каждом доме каждый день", – заявила певица в интервью телеканалу "Украина". Увидеть грандиозное выступление Оли Поляковой зрители смогут 31 декабря в 20:00 в праздничном шоу "Привіт, 20-ті!".

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Напомним, режиссером-постановщиком новогоднего шоу телеканала "Украина" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера очень рискованные и даже опасные. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Ранее мы писали, что Оля Полякова напугала поклонников кадрами из больницы.

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