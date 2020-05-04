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"Может с ней он поменяется": Слава Каминская заявила, что новой избраннице не повезло с ее экс-мужем

Также певица не отрицает, что сделала Эдгара известным

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:05

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская в прямом эфире с Олей Поляковой призналась, в каких отношениях сейчас состоит со своим бывшим мужем Эдгаром, а также затронула тему его новых отношений. Отметим, что Пасху в этом году, несмотря на скандальный развод, Слава отмечала вместе с пластическим хирургом и их детьми – Лаурой и Леонардом. Это вызвало ряд вопросов со стороны поклонников – они надеялись, что бывшие супруги помирились. Но Каминская развеяла все сомнения и призналась, что из-за детей они стараются сохранить нормальные отношения.

"А что нам делить? У каждого есть рядом свое тело, которое можно помять. Чего нам грустить? У этих детей все равно других родителей не будет, поэтому нужно как-то находить общий язык. Мне это сделать проще, ему сложнее. Может, в силу возраста", – призналась певица и отметила, что ее новому парню сейчас 38 лет.

Также Полякова не смогла не спросить о новой избраннице Эдгара – Ольге Богатой. Артистка поинтересовалась у Славы, не хотела бы та "выцарапать глаза новой пассии".

Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой
Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Она и так выбрала уже моего мужа. Нет, он хороший парень! Но для женщины нужны какие-то другие мужские качества. Хотя, может, с ней он поменяется. Но мне кажется, что нет... Мне лично не нравилось то, что он трогал других женщин (во время пластических операций), а еще я сама тащила пакеты с продуктами из магазина, либо мой бывший муж. Ну куда? Но я сама выбрала такую позицию – все сама, все сама", – поделилась Каминская.

Слава Каминская не общалась с отцом 20 лет. Детали в сюжете:

Полякова также затронула тему медийности и поинтересовалась у звездной коллеги, считает ли она, что бывший супруг стал известным хирургом благодаря узнаваемости Славы. Артистка не стала этого отрицать и даже добавила, что все из близкого окружения так считают: "Он считает, что всего достиг сам, что он самостоятельный".

Напомним, что вскоре после того, как Слава и Эдгар развелись, хирург завел новые отношения с арт-директором украинского бренда одежды Ольгой Богатой. Сама же участница НЕАНГЕЛОВ призналась, что тяжело перенесла развод.

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