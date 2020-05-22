"Может у вас есть какие-то просьбы": Потап позвонил фельдшеру скорой помощи

Продюсер присоединился к инициативе МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів

Продюсер и исполнитель Потап, который появился в новом клипе NK, позвонил фельдшеру из Черновицкой области. По видеосвязи рэпер поблагодарил женщину за то, что она и ее коллеги спасают жизни украинцев во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в Украине продлили карантин до 22 июня. Что такое адаптивный карантин и какие прогнозы дают эпидемиологи на год, мы писали здесь.

Продюсер Алексей Потапенко Фото: instagram.com/realpotap

Алексей Потапенко принял участие в к инициативе коммуникационной команды МОЗ Украины #ПідтримуюЛікарів и пообщался с фельдшером Алисой. Соответствующее видео появилось на официальном Telegram-канале Минздрава.

"Вы прекрасно выглядите! Я хотел бы поблагодарить вас от всех людей, всех артистов, от всех жителей Украины за то, что вы делаете свою работу в эти сложные времена", – обратился к фельдшеру артист.

На вопрос Потапа, в чем сегодня нуждаются врачи, Алиса ответила, что важно, чтобы все придерживались правил безопасности и гигиены, потому что именно из-за их нарушений, болеют люди.

"Держать дистанцию, ходить в масках и не выходить без необходимости", – подчеркнула фельдшер, добавив, что сейчас все зависит только от людей.

Накануне сообщалось, что у известного украинского певца и его семьи подозревают коронавирус.

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