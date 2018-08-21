MTV Video Music Awards-2018 – яркие фото с церемонии
Триумфатором премии стала певица Камила Кабейо
Минувшей ночью, 20 августа, в Нью-Йорке прошла престижная американская премия в сфере создания видеоклипов MTV Video Music Awards 2018. Мы уже писали о победителях премии.
Мероприятие посетили многие звезды Голливуда и американского шу-бизнеса: актриса Блейк Лайвли, певица и актриса Дженнифер Лопес с ее женихом – Алексом Родригесом, модель Карли Клосс, актриса Оливия Манн, Эмбер Роуз, певица Камила Кабельо, Шон Мендес и многие другие.
Отметим, что в этом году премия запомнилась еще и самыми откровенными нарядами. Многие знаменитости не постеснялись показать свои формы, выбрав для выхода на ковровую дорожку минимум одежды.
Предлагаем вам посмотреть фото, на которых запечатлены самые яркие моменты церемонии и ее звездные гости.
Клипом года стало видео исполнительницы Камиллы Кабейо Havana. Звезда также получила титул лучшей певицы года. На ковровой дорожке она с радостью позировала фотографам.
Кроме этого на премии выступила Дженнифер Лопес. Это было ее первое выступление на премии с 2001 года. Также на MTV Video Music Award выступили знаменитый американский гитарист и автор песен Джо Перри, лидер группы Aerosmith Ствиен Тайлер, певица Ариана Гранде, канадский певец Шон Мендес и другие.