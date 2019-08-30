"Мучительно больно": Лолита Милявская поделилась переживаниями после развода

Певица с помощью гастролей заполняет пустоту в душе

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что развелась со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица прожила вместе со своим возлюбленным девять лет и сейчас расставание переживает очень тяжело.

Смотрите видео о необычных причинах развода:

Как пишет издание Starhit, Лолита не скрывает того, что у нее сейчас тяжелый момент и, несмотря на то, что у нее очень активная жизнь, моментами артистке становится грустно.

"Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать. И ведь нет рецепта, который поможет универсально. Я, например, слушаю психолога Михаила Лабковского. У него мудрые советы, но и они не помогают, пока ты сам не проживешь все, что у тебя на душе", — признается певица.

По словам артистки, пережить расставание ей сейчас помогают коллеги, которые утешают ее и утирают слезы. Стоит отметить, что певица всегда говорит с журналистами откровенно и тема развода не стала исключением. Лолита не скрывает, что все еще ее сердце принадлежит мужу. Российская звезда, ко всему, призналась, что по ночам отправляет сообщения Дмитрию.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"О том, что творится у меня на душе, говорят те многие смс, которые я пишу Диме в ночи, а потом извиняюсь за это. Но он мудро относится к этому, все понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее меня. И в этом его сила. Может, и есть такие отношения, когда люди расходятся и улыбаются при этом. Я же не хочу делать вид, что крутая, мол, от таких не уходят. Да от каких угодно уходят", — заявляет артистка.

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода.

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