Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Мучительно больно": Лолита Милявская поделилась переживаниями после развода

Певица с помощью гастролей заполняет пустоту в душе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:02
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В начале июля 55-летняя певица Лолита Милявская заявила, что развелась со своим супругом, 44-летним теннисистом Дмитрием Ивановым. Певица прожила вместе со своим возлюбленным девять лет и сейчас расставание переживает очень тяжело.

Смотрите видео о необычных причинах развода:

Как пишет издание Starhit, Лолита не скрывает того, что у нее сейчас тяжелый момент и, несмотря на то, что у нее очень активная жизнь, моментами артистке становится грустно.

"Я вовсе не сильная, как многие думают. Мне тоже бывает мучительно больно, так же, как всем, приходится тошно. Иногда ты не знаешь, что с этим делать. И ведь нет рецепта, который поможет универсально. Я, например, слушаю психолога Михаила Лабковского. У него мудрые советы, но и они не помогают, пока ты сам не проживешь все, что у тебя на душе", — признается певица.

Читайте также:
Лолита Милявская расплакалась на сцене из-за Украины: видео

По словам артистки, пережить расставание ей сейчас помогают коллеги, которые утешают ее и утирают слезы. Стоит отметить, что певица всегда говорит с журналистами откровенно и тема развода не стала исключением. Лолита не скрывает, что все еще ее сердце принадлежит мужу. Российская звезда, ко всему, призналась, что по ночам отправляет сообщения Дмитрию.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

"О том, что творится у меня на душе, говорят те многие смс, которые я пишу Диме в ночи, а потом извиняюсь за это. Но он мудро относится к этому, все понимает. Я всегда говорила о том, что, будучи на 12 лет младше меня, он в разы мудрее меня. И в этом его сила. Может, и есть такие отношения, когда люди расходятся и улыбаются при этом. Я же не хочу делать вид, что крутая, мол, от таких не уходят. Да от каких угодно уходят", — заявляет артистка.

Напомним, что до этого бывший муж Лолиты назвал настоящую причину развода.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети Лолита опровергла информацию о том, что ей стало плохо после концерта "Получила удар в голову": в Киеве побили мать певицы Лолиты
шоу-бизнес отношения Лолита певица Лолита Милявская
Реклама

Новости партнеров

Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Медики рассказали, что нельзя делать по утрам
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Как правильно подобрать гантели для занятий дома
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 14:56Fun

Жена устала от слишком хорошего мужа и подала на развод

Вчера, 13:42Шоу-бизнес

"Меня пытаются убить": в Москве скончался актер Александр Числов

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Филипп Киркоров устроил скандал на Новой волне: видео 18+

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 29 августа: все знаки зодиака

28 августаШоу-бизнес

Возлюбленная экс-мужа Ани Лорак показала, как ее балует любимый

28 августаШоу-бизнес

Актер сериала "Мажор" попал в реанимацию после избиения

28 августаFun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

28 августаEvents

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

28 августаШоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом: трогательное фото

28 августаFun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

28 августаШоу-бизнес

Анджелина Джоли показала свой необычный дом в лесу Камбоджи: видео

28 августаШоу-бизнес

67-летняя мать Веры Брежневой впечатлила фигурой в купальнике

28 августаПсихология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

27 августаFun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

27 августаШоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

27 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Новости партнеров

Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
Сахарный диабет: ТОП-9 признаков, указывающих на болезнь
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Армянский пирог «Закуска»: невероятно вкусная выпечка
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Чем полезен одуванчик
Чем полезен одуванчик
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость