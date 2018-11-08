"Мурашки по коже": ТНМК представили невероятно мистический клип

Музыканты также анонсировали скорый выход мини-альбома

ТНМК. Фото: пресс-служба

Уже 23 ноября все поклонники ТНМК выпустят свой новый мини-альбом. В преддверии этого группа презентовала "Янголи", в поддержку которого сняла впечатляющее видео.

История клипа берет начало в инди-фэшн фильме известного украинского дизайнера и режиссера Ольги Навроцкой "Inseparable" (Нерозлучнi), который летом 2018 года произвел фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Калифорнии.

Все костюмы для видео разработала Ольга и ее команда. Часть из них взяты из коллекции бренда NAVRO. "Мы делали маски на 3D-принтере, а веточки для головного убора собирали во дворе нашего шоурума. У нас был настоящий творческий процесс. А в нем всегда есть немного от мистики".

"Мурашки по коже", "Вітаємо з чудовою роботою, "Танки"!.. Фоззі не вистачає", "Шикарная работа, качает.", "Магічно!", – написали поклонники в комментариях.

Главным связующим звеном сюжета стала сова – птица, чей символ во многих культурах трактуют по-разному. "В этом их сила! Совы – совсем не те, кем кажутся нам", – отмечает режиссер. В образе Фагота есть три полоски Шивы на лбу. Он рассказчик из другого мира. С его появлением клип обрел иной объем и новые краски.

"Для меня это история о внутренней борьбе. О принятии темной стороны жизни", – говорит режиссер.

Напормним, экс-участник группы ТНМК Эдуард Приступа, более известный, как Диля попал в серьезное ДТП.