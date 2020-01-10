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Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из экспозиции

Руководство Музея приняло соответствующее решение после скандального заявления герцогов Сассекских

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Музей мадам Тюссо решил убрать восковые фигуры герцогов Сассекских
Музей мадам Тюссо решил убрать восковые фигуры герцогов Сассекских
Фото: Twitter Музея мадам Тюссо

8 января Меган Маркл и принц Гарри потрясли весь мир новостью о том, что намерены сложить королевские обязанности. Такое решение шокировало не только публику, но и членов королевской семьи Великобритании. По информации СМИ, Елизавета II расстроена, а принцы Чарльз и Уильям пришли в ярость. Теперь же стало известно, что знаменитый Музей мадам Тюссо убрал восковые фигуры Меган Маркл и принца Гарри из экспозиции.

У Меган Маркл до сих пор нет британского гражданства. Детали в сюжете:

На следующий день после заявления Меган Маркл и принца Гарри на официальной странице в Twitter лондонского Музея мадам Тюссо появилось короткое сообщение: "Мы должны уважать их пожелания" (решение "отделиться" от королевской семьи, – ред.).

Отражая таким образом решение герцогов Сассекских, восковые фигуры принца Гарри и Меган Маркл были извлечены из выставки королевской семьи в Музее мадам Тюссо. Теперь рядом с королевой Елизаветой ІІ, принцем Филиппом, герцогом и герцогиней Кембриджскими есть пустое место.

Как сообщает The Sun, восковые фигуры останутся в Музее, но пока не ясно, где они будут представлены. Все зависит от дальнейших действий Меган и Гарри.

Стив Дэвис, генеральный директор лондонского Музея мадам Тюссо, отметил: "Вместе с остальным миром мы реагируем на удивительные новости о том, что герцог и герцогиня Сассекские намерены сложить обязанности членов королевской семьи. С сегодняшнего дня фигуры Меган и Гарри больше не будут представлены в нашей экспозиции королевской семьи. Будучи одними из наших самых популярных и любимых фигур, они, конечно, останутся важной частью Музея мадам Тюссо в Лондоне. Пока мы смотрим, что будет дальше".

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Отметим, как сообщают британские таблоиды, заявление герцогов Сассекских было опубликовано без согласования с остальными членами королевской семьи Великобритании и стало неожиданностью для всего мира. Так или иначе, в ближайшее время принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи Харрисон будут жить на две страны – в Великобритании и Северной Америке, а также самостоятельно себя обеспечивать.

Ранее мы также писали, что Елизавета II экстренно созвала на совещание членов королевской семьи.

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