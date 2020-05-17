Муж Анастасии Заворотнюк отказался от лечения актрисы – СМИ

У звезды "Моей прекрасной няни" началась ремиссия

Родные Анастасии Заворотнюк отказались от лечения актрисы, у которой обнаружена опухоль. Медиками была предложена терапия, когда опухоль уничтожается с помощью вируса. Муж Заворотнюк Павел Чернышев решил не рисковать и отказался от такого способа.

Напомним, что на днях диагноз Анастасии Заворотнюк получил официальное подтверждение. Биологам передали клетки опухоли для последующего изучения и возможности вылечить артистку.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Петр Чернышев отказался от предложенного врачами метода лечения Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает КП.

"К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо – тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует", – рассказал директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров.

Он также добавил, что у Заворотнюк "наметилась ремиссия".

Напомним, в начале осени 2019 года появилась информация о тяжелой болезни у Анастасии Заворотнюк. Сама актриса исчезла из соцсетей, а ее семья не давала никаких комментариев по поводу ее болезни.

Смотрите в сюжете, как Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время появилась в социальной сети:

Сайт Сегодня.Lifestyle также писал, что муж Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной супруги.

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