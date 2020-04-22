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Муж Анастасии Заворотнюк продал квартиру, чтобы оплатить лечение онкобольной супруги – СМИ

Российская актриса продолжает лечение в клинике

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:00

Супруг болеющей раком Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев со всех сил поддерживает актрису. По информации ряда российских СМИ, он не отходит от больничной койки звезды и тратит целые состояния на лечение "няни Вики". Согласно последним данным журналистов, российская знаменитость находится в одной из больниц под Москвой. Более того, в свой день рождения актриса впервые нарушила молчание и вышла на связь в Instagram.

Как пишут российские СМИ, фигуристу пришлось продать квартиру, чтобы оплатить лечение супруги в клинике. Речь идет о десятках тысяч долларов. Анастасия Заворотнюк продолжает активное лечение в клинике. Актриса регулярно проходит курс химиотерапии в одной из больниц Москвы. Петр проводит со звездой почти все свободное время и практически не уезжает из медицинского центра.

Почему Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, смотрите в сюжете:

К слову, российская актриса Ольга Прокофьева, которая исполнила роль Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", прокомментировала состояние больной раком коллеги. Она обнадежила, что с Настей все будет хорошо.

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