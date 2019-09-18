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Муж Анастасии Заворотнюк возвращается к работе

Петр Чернышов примет участие в предстоящем спектакле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов
Фото: Instagram.com

Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже несколько дней пребывает в коме. Рядом с ней постоянно находятся муж Петр Чернышов, мать Валентина, дочь Анна также регулярно навещает маму в больнице.

Подробнее о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

А на днях стало известно, что муж Анастасии Заворотнюк возвращается к работе. Так, Петр Чернышов должен выступить в шоу на льду, которое состоится в начале ноября этого года. Об этом сообщила фигуристка Татьяна Навка, в паре с которой выступает муж Анастасии Заворотнюк.

Так, на своей странице в Instagram Татьяна Навка анонсировала предстоящее шоу.

Татьяна Навка и Петр Чернышов
Татьяна Навка и Петр Чернышов
Фото: instagram.com/tatiana_navka

"Вот так незаметно подкралась осень... А это значит, что уже совсем скоро наша замечательная сказка на льду "Аленький цветочек" вновь порадует зрителей!!! С 6 по 10 ноября 2019 года в ДС "Магаспорт" мы снова будем творить Волшебство!", – пишет фигуристка.

В комментариях подписчики поинтересовались, кто заменит Петра Чернышова, на что Татьяна Навка ответила: "Вместо Петра будет Петр".

instagram.com/tatiana_navka

Ранее мы также писали, что муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк.

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