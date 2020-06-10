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Муж Елизаветы II празднует 99-летие: удивительные факты из жизни принца Филиппа

Сегодня, 11:08

Ради королевы герцог отказался от своих титулов

Сегодня, 10 июня, свой 99-й день рождения отмечает супруг британской королевы Елизаветы II – принц Филипп. Правнук датского короля, праправнук королевы Великобритании Виктории и императора России Николая, а также единственный ребенок греческого принца Андрея – родословная принца Филиппа удивляет.

В честь дня рождения супруга королевы Сегодня.Lifestyle подготовили самые удивительные факты из жизни принца.

Королева Елизавета II и принц Филипп в наши дни
Королева Елизавета II и принц Филипп в наши дни
Фото: Getty Images

  • Принц Филипп впервые увидел будущую супругу еще в 13 лет – на свадьбе
  • Из-за свадьбы с Елизаветой II принцу пришлось отказаться от титулов принца Греческого и принца Датского. Но после заключения брака он получил сразу три титула – графа, барона и герцога.

Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп в день свадьбы
Фото: Getty Images

  • На момент женитьбы на его счету было всего 12 пенсов. После смерти отца его род обеднел.
  • До свадьбы с королевой принц Филипп был заядлым курильщиком. За день до свадьбы он навсегда бросил эту пагубную привычку.
  • Два года назад принц Филипп, находясь за рулем Land Rover, попал в серьезную автомобильную аварию.
  • Когда он впервые увидел своего сына – принца Чарльза, то произнес: "Он похож на сливовый пудинг".

В сюжете смотрите подробно об истории любви Елизаветы II и принца Филиппа:

Напомним, что на сына Елизаветы II и принца Филиппа подают в суд из-за долгов.

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