Муж Ани Лорак с дочерью подурачились под ее песню в машине

Поклонники следят за каждым шагом певицы и ее мужа

Ани Лорак c семьей. Фото: instagram/muratnalca

Ажиотаж вокруг семьи известной певицы Ани Лорак не утихает. После того, как ее мужа якобы заметили в одном из ночных клубов в объятиях молодой девушки, внимание прессы и общественности сосредоточилось на этом скандале.

Позже стало известно, что девушкой, которая составила компанию Мурату Налчаджиоглу оказалась киевская тусовщица Яна Беляева. Девушка также приняла участие в конкурсе красоты – "Мисс Украина Вселенная-2018".

Ани Лорак никак не комментирует сложившуюся ситуацию. Поклонникам певицы остается лишь искать "подсказки" и "намеки" звезды в ее публикациях в соцсетях.

Мурат также делится с подписчиками фото, а недавно в своих Instagram-сторис он разместил короткий ролик, на котором их с Ани Лорак дочь – София дурачится под песню мамы "Я же говорила", а Мурат снимает это на видео. Нам удалось сделать скриншоты ролика.

Фото: instagram.com/muratnalca Фото: instagram.com/muratnalca Фото: instagram.com/muratnalca Фото: instagram.com/muratnalca Фото: instagram.com/muratnalca 1/5

Напомним, Ани Лорак нарвалась на критику в соцсети. На фото артистка позирует в черном платье с оголенными плечами и откровенным декольте. Поклонники похвалили фигуру певицы, однако многие раскритиковали ее за пластические операции.