Муж Нади Дорофеевой напугал поклонников странным заявлением

Подписчики артиста не до конца поняли значение его слов

Надя Дорофеева с Дантесом. Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес, муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой, у себя в Instagram разместил странный и неоднозначный пост, в котором называет себя "базработным" и "инста шл*шкой":

"Ну конечно дааааа.... сижу в офисе у друзей (я безработный, поэтому офис друзей) радую своим присутствием, озаряю своей красотой серые стены и самоутверждаюсь селфи и постами в Инстаграм! Я превращаюсь в Инста шл*шку!!!!!Аааааааа!!!!!!!!", – написал он.

Владимир Дантес Фото: Instagram

Подписчики активно начали обсуждать сказанное в подписи к фотографии.

"Закономерность, жена активная и популярная, а муж диванный", "Просветите, что за прикол с "безработным"??", "Напевно за Надюшою сумує", "Владимир, сделайте совместный трек с Надей. Я думаю, круто получилось бы", "Мне то как-то дела до этого нету, но я что-то не поняла", "У него есть робота или нет?", "Ты крутой, хоть и безработный", "Помой голову!", "А про будущее надумал?", "Посмотрим, что с тобой будит через 10 лет. Нади тоже это все надоест", "Страшненький", "Вова приведи уже волосы в порядок, что за пакли свисают?! За бородой же следишь, а за волосами почему нет???!", – комментируют юзеры.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес снялись в фотосессии. Также ранее Надя Дорофеева уже делилась соблазнительными фото.