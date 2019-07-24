"Муж предложил": подробности брачного контракта Гайтаны

Супруг певицы не претендует на ее деньги

Гайтана Фото: instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана, которая недавно показала редкое фото с мужем, удивила непривычной для украинцев новостью – сразу после свадьбы с саунд-продюсером Алексом Смарте она подписала брачный контракт. Дело в том, что в нашей стране это не совсем распространенная ситуация, и многие считают, что такое замужестве обречено быть несчастливым, ведь на первое место выдвигаются материальные вопросы.

Дочь Гайтаны Сапфир-Николь отметила свой второй день рождения. Детали в сюжете:

Но сама артистка прояснила ситуацию на своей странице в Instagram и отметила, что такая практика за границе весьма обыденное дело. Более того, звезда убеждена в том, что брачный контракт необходим каждой паре.

Инициатором стал муж знаменитости, но в данном случае, он хотел наоборот показать, что его намерения серьезны и он не претендует на деньги известной певицы. Саму Гайтану предложение подписать контракт не огорчило.

23 Июл 2019 в 7:55 PDT INSTAGRAM (@gaitanamusic)

"Скажу вам по секрету! Брачный контракт нужен! Как только мы с мужем расписались, он предложил мне оформить с ним брачный договор. Впервые в жизни я услышала от мужчины, что он хочет, чтобы у меня и у моих родителей никогда не возникало сомнений в искренности нашей любви. Честно, я была очень счастлива! Ведь мой горький опыт научил меня, что аферистов очень много. Они умело манипулируют вами, обвиняя в недоверии, только ради того, чтобы присвоить ваши деньги и недвижимость", – объяснилась Гайтана.

Напомним, что 40-летняя певица Гайтана довольно часто вспоминает прошлое и не стесняется рассказывать не самые приятные ситуации из жизни. Так, в апреле этого года артистка призналась, что долгое время была наркозависима и злоупотребляла алкоголем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram