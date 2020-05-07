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Муж Санты Димопулос переболел COVID-19: "Все очень серьезно"

Игорь провел в больнице 12 дней

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:01

Экс-участница "ВИА Гры" Санта Димопулос, которая недавно очаровала снимком новорожденной дочери, сообщила о коронавирусе у своего супруга Игоря Кучеренко. На своей странице в Instagram Санта решила ответить на вопросы подписчиков, один из которых касался темы COVID-19.

Один из пользователей поинтересовался у Димопулос, верит ли она вообще в существование коронавируса. Экс-певица неожиданно сообщила, что ее муж переболел недугом с тяжелыми симптомами. Игорь пробыл в больнице 12 дней и отметил, что так сильно никогда не болел. Также Санта поделилась печальными новостями – двое ее знакомых умерли от коронавируса.

"Кто не верит? Мой муж переболел, лежал 12 дней в больнице и говорит, что так не болел никогда (учитывая его сильный иммунитет и то, что у него не было воспаления легких). Двое наших знакомых умерли. Все очень серьезно. Берегите себя", – написала Санта.

Также смотрите, какие прогнозы делают звезды касательно коронавируса:

Ранее Санта Димопулос показала трогательный момент предложения руки и сердца, которое ее муж Игорь Кучеренко сделал пять лет назад.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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