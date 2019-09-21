Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

В сети накинулись на инсайдера, который пиарится на горе Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк с мужем Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вышла из комы и идет на поправку, фигурист Петр Чернышев впервые прокомментировал состояние любимой. По словам коллеги Чернышева, семья актрисы тяжело переживает горе.

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Официальных комментариев о состоянии здоровья звезды "Моя прекрасная няня" близкие Анастасии Завороткюк не давали. А вот некоторые звезды российского шоу-бизнеса не упускают возможности попасть в заголовки СМИ за счет актрисы.

Так, накануне в эфир вышел выпуск программы "Пусть говорят", в которой фигурист Александр Ягудин признался, что пытался связаться с Петром Чернышевым и узнать, как себя чувствует Заворотнюк.

"Я писал ее мужу… Но он не отвечал. Сообщения не были прочитаны", – говорит Ягудин. Он добавил, что дозвонился коллеге, и на вопрос о состоянии Анастасии Петр ответил: "Молимся", и якобы положил трубку.

В сети на Александра Ягудина тут же обрушились с критикой и обвинили в том, что он пиарится на чужом горе. А в спортивных кругах ходят слухи, что за эту программу Ягудин получил около 200 тысяч рублей.

СМИ также пишут, что олимпийский чемпион Максим Траньков обвинил Ягудина во лжи. "Насколько я знаю, никаких официальных заявлений от семьи Насти и Пети не поступало, поэтому никаких комментариев я не даю. Думаю, вам лучше обратиться по этому вопросу к Ягудину, который любит пиариться на чужих трагедиях", – сказал тот.

О том, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк, читайте в эксклюзивном материале.

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