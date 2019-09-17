Муж Жанны Фриске обратился к семье Анастасии Заворотнюк

Дмитрий Шепелев посоветовал семье Анастасии Заворотнюк сделать официальное заявление

Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк больна раком. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" пребывает в коме, а 16 сентября медики прекратили лечение Заворотнюк. Семья актрисы не комментирует состояние здоровья Анастасии Заворотнюк, а СМИ сообщают, что диагноз звезды – последняя стадия рака мозга.

Подробности болезни Анастасии Заворотнюк узнайте в видео:

В рамках программы "Пусть говорят" Дмитрий Шепелев, супруг Жанны Фриске, которая умерла в 2015 году в результате опухоли головного мозга, обратился к семье Анастасии Заворотнюк и пожелал им сил, а также посоветовал сделать официальное заявление относительно состояния Анастасии Заворотнюк.

"Я на собственном опыте сталкивался с очень схожей ситуацией, я думаю, что семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое время не сделал я, а именно сделать официальное публичное заявление. Не для того, чтобы привлекать к себе дополнительное внимание – его и так достаточно. Я считаю, что, к сожалению, это определенное бремя публичности. Человек публичный обязан сказать, что с ним происходит. Это освободит семью от многих хлопот и забот в будущем. Это освободит семью сейчас от домыслов, это поможет сконцентрироваться на помощи любимому человеку и избавить себя от комментариев на выдумки и сплетни, которые сейчас множатся".

Анастасия Заворотнюк

Дмитрий Шепелев также провел аналогию между болезнями Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк.

"Истории до страшного схожи в других деталях: в рождении ребенка, в молниеносности того, как развивается болезнь, но на этом эти параллели заканчиваются, конечно. Я не хочу выступать в качестве комментатора, специалиста, это совсем не так. Мне просто очень хочется отправить мои слова поддержки семьи, самой Насти. Я не знаю, что происходит. Я просто хочу пожелать вам сил, хочу пожелать вам выдержки, и, что бы ни происходило, будьте сильными".

Ранее мы также писали, что звезда "Моей прекрасной няни" прокомментировала болезнь Анастасии Заворотнюк.

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