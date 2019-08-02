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"Мужчина должен все чувствовать": Сергей Бабкин рассказал о новорожденном сыне

Звездный папа признался, что с удовольствием делит заботы о малыше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02

Недавно популярный украинский артист Сергей Бабкин снова стал отцом – его жена Снежана родила мальчика, которого назвали Елисей. Этот ребенок стал третьим для супругов: Снежана и Сергей уже воспитывают дочь Веселину и сына Артура.

Сергей Бабкин проводит выходные дома с семьей – смотрите видео:

Артист признался, что сопровождал жену в роддом и буквально "встречал" новорожденного сына:

"Я считаю, что мужчина должен все чувствовать, чтобы не казалось, что жена уехала, родила и все, будто бы все так легко. Сначала ребенка положили на грудь к Снежане, а потом я пошел в палату, подготовился, включил видео на телефоне, чтобы зафиксировать первые минуты... Мы где-то час так пролежали", – поделился Сергей Бабкин в интервью журналистам телеканала "Украина".

Певец Сергей Бабкин
Певец Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также звездный папа признался, что с удовольствием делит заботы о малыше.

"Мы все делаем вместе, я и ночью так же встаю, качаю малыша на руках. Мне это все очень нравится, я просто наслаждаюсь! И, конечно, он это чувствует... Когда слышит мой голос, то начинает искать меня глазами – где, где мой папа? Это просто невероятное счастье!" – признался артист за кулисами праздничного шоу "З Днем народження, Україно!".

Сергей Бабкин рассказал, что со старшими Веселиной и Артуром помогает няня, впрочем, супруги пытаются максимально уделять внимание детям.

Ранее Сергей Бабкин устроил концерт для новорожденного сына – смотрите видео.

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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