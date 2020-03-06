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Эксклюзив

Мужской взгляд: актеры шоу "Мамахохотала" об идеальном подарке и своем отношении к 8 Марта

Звездные мужчины поддерживают празднование 8 Марта

Валерия Ильченко
Сегодня, 15:37

В канун Международного женского дня вопрос выбора подарков для любимых и близких женщин становится особенно актуальным. Трое мужчин из шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV: Евгений Янович, Владимир Кравчук и Иван Мелашенко, рассказали, как относятся к празднованию 8 Марта, нужен ли такой праздник мужчинам и как они поздравляют женщин в этот день.

Изменилось ли ваше отношение к 8 Марта в последнее время?

Евгений Янович: Буду честным – нет. Я никогда и не задумывался о своем отношении к этому празднику.

Владимир Кравчук: Не вижу для этого повода. Хороший праздник!

Иван Мелашенко: Нет, всегда относился к празднику хорошо.

Актеры шоу "Мамахохотала"
Актеры шоу "Мамахохотала"
Фото: instagram.com/mamahohotala

Как вы воспринимаете день 8 Марта сегодня – это, в первую очередь, день защиты прав женщин или праздник весны?

Евгений Янович: Я воспринимаю 8 Марта, как международный праздник продавцов цветов и беззащитных мужчин. В первую очередь, нужно как-то защищать наши кошельки от аномальных скачков цен. А если серьезно, то день защиты прав женщин не запрещает параллельно воспринимать его, как день весны. Поэтому никогда не ограничиваю себя и позволяю давать 8 Марта сразу два статуса.

Владимир Кравчук: Лично для меня этот праздник ассоциируется с женской природой и ее проявлениями.

Иван Мелашенко: Это еще один повод напомнить женщинам, что они удивительны. Благодаря девушкам нам всегда есть о ком шутить. Разве это не удивительно?

Как вы считаете – нужен ли подобный праздник мужчинам в Украине?

Евгений Янович: Украинец, когда ему нужно найти праздник, просто заглядывает в православный календарь. Что ни день – то праздник. Поэтому давайте не плодить лишние. Тем более международный день мужчин давно придуман – это финал Лиги Чемпионов. Раз в четыре года Международный месяц мужчин – чемпионат мира по футболу. Нам достаточно.

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Владимир Кравчук: Нет. Я думаю, что праздников для мужчин вполне достаточно.

Иван Мелашенко: Мы всегда найдем повод попраздновать, за мужчин не беспокойтесь.

Как обычно поздравляете своих любимых женщин в этот день?

Евгений Янович:Я думаю, что главная суть 8 Марта – показать, что можно приветствовать любимых и родных женщин не только в эту дату. А уж что это за подарок будет – неважно, это очень индивидуально.

Владимир Кравчук: В детстве с этим было как-то проще. Я знал, что 8 Марта – это день поздравления всех женщин, которые меня окружают. Они в этот день старались быть особенно красивыми. Я сам мастерил подарки для мамы, и это было очень искренне. Сейчас также делаю подарки от души, и не только на 8 Марта.

Иван Мелашенко: Сейчас в моей семье на одну девочку стало больше, поэтому и хлопот прибавилось. Но это приятные хлопоты, делать подарки и видеть, как твои любимые улыбаются.

Как считаете, существует ли универсальный подарок для женщин на 8 Марта?

Евгений Янович: Существует. Обещание относиться к женщине так же, как и в остальные 364 дня в году.

Актер Евгений Янович
Актер Евгений Янович
Фото: пресс-служба НЛО TV

Владимир Кравчук: Считаю, что в этот день нужно дарить хорошее настроение. А что вызывает у вашей женщины хорошее настроение – тут уже все индивидуально.

Иван Мелашенко: Да, наши ребята из "Мамахохотала" недавно выставили фотографию в студийный Instagram и призвали дарить на 8 Марта не Iphone, а билеты на концерт. Пора менять отношение к празднику и дарить женщинам эмоции. Билеты на концерт студии "Мамахохотала" – это и есть универсальный подарок. Кстати, концерт будет 29 марта, еще есть возможность купить билеты.

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Ваше пожелание для женщин Украины к 8 Марта?

Евгений Янович: Дорогие наши, позволяйте себе оставаться собой. Принимайте себя и любите такими, какие вы есть. Ведь если вы этого не будете делать, наша безграничная любовь ничего не будет стоить.

Владимир Кравчук: Желаю вам, дорогие девушки, чтобы вас очень сильно и безгранично любили ваши мужчины.

Иван Мелашенко: Хочу пожелать, чтобы вас окружали любящие и добрые мужчины, которые будут вас ценить и уважать. И главное помните, дорогие женщины – вы прекрасны.

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