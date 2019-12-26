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"Музыкальная платформа": Оля Полякова рассказала о самых больших казусах в новогоднюю ночь

Королева ночи встречает Новый год не как обычные люди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

За кулисами праздничного концерта-награждения лучших песен 2019-го года "Музыкальная платформа", который телеканал "Украина" покажет в новогоднюю ночь, 31 декабря, Королева ночи Оля Полякова рассказала, когда обычно у нее начинаются новогодние праздники и какие казусы с ней случались в новогоднюю ночь.

Смотрите, как прошел грандиозный стадионный концерт Оли Поляковой:

Популярная украинская артистка Оля Полякова, которая на праздничном концерте-награждении лучших песен 2019 получила награды сразу за две песни: "Эй, секундочку" и "Лед тронулся", рассказала, что встречает Новый год далеко не как обычные люди.

"Мои дети уже знают, что Новый год у нас не первого, а второго января, когда мама отработает и приедет откуда-то. А может, даже и 10-го, если выступаю за рубежом", – рассказала певица.

Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также Оля поделилась интересной историей, связанной с наибольшим казусом, который произошел с ней в новогоднюю ночь. Оказалось – однажды костюм звезды вспыхнул прямо во время выступления.

"Относительно казусов, я встречала Новый год в гримерке или в машине – где только его не встречала, а однажды даже горела! Фейерверк был у меня на короне, точнее, загорелся кокошник – тогда еще мы выступали в кокошниках... он начал гореть, плавиться и затем загорелся костюм. Помню, девушки меня тушили – били по руке, а я думаю: "Почему эти дуры меня бьют?" – поворачиваюсь и даю им сдачи, не понимая, что я горю. А ты же, когда на сцене – в состоянии аффекта и ты не чувствуешь, что горишь и тебе больно. Так что до сих пор шрамы остались", – вспомнила Полякова.

Напомним, что в праздничном концерте "Музыкальная платформа" 31 декабря в 00:00 на телеканале "Украина" зажгут Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменских, MONATIK, Сергей Бабкин, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, Pianoboy, GROSU, Павел Зибров, TARABAROVA, Gena VITER, Полиграф ШарикOFF, Jerry Heil, Злата Огневич, Александр Пономарев, группы "DZIDZIO", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", "The Hardkiss", "Антитела", "KADNAY", "Freedom-Jazz" и другие.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывает 14-летняя дочь Оли Поляковой.

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