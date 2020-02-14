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Эксклюзив

"Мы думаем об этом": Анатолий Анатолич и его супруга о планах на третьего ребенка

Юла призналась, что ведущий хотел бы пятерых детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Анатолий Анатолич и Юла
Анатолий Анатолич и Юла
Фото: Иван Марчук

В рамках спецпроекта, посвященного Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у ведущего программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Анатолия Анатолича и его супруги Юлы. Звездная пара воспитывает двух дочек – Алису и Лолиту, но уже задумывается и о третьем ребенке.

Смотрите полное интервью с Анатолием Анатоличем и Юлой ко Дню святого Валентина:

Правда, как призналась жена ведущего, пока ей тяжело решиться на такой шаг, ведь к третьей беременности нужно основательно подготовиться. Сам же Анатолий Анатолич планирует пополнение в семье.

"Да, конечно. Мы думаем об этом. Но без разницы — мальчик или девочка. У нас это хорошо получается", – рассказал Анатолий.

По словам Юлы, она этот момент пока откладывает: "Когда ждешь первого ребенка, считаешь каждый день. Когда ждешь второго, хочется скорее родить. К рождению третьего ребенка нужно подготовиться. Это длительный процесс, и на этот шаг мне уже нужно решиться. Я все откладываю на потом. А Толя, наверное, пятерых бы хотел".

Также Анатолий Анатолич и Юла вспомнили первое знакомство, которое состоялось 11 лет тому назад.

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День святого Валентина Анатолий Анатолич Юла
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