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"Мы этого ждали": стал известен первый звездный участник "Танців з зірками"

Сегодня, 12:52

Олег Винник объявил о своем участии в шоу

Знаменитый украинский певец Олег Винник, который рассказал, как провел карантин, стал первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками". Об это артист сообщил на своей странице в Instagram.

Олег опубликовал ролик, на котором, находясь на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает о своем участии в проекте.

"Как там говорят? Стадион, так стадион? А я говорю: "Танцы, так танцы". Скоро мы увидимся на паркете "Танців з зірками". Не знаю, кто составит мне компанию, но с удовольствием приглашу волшебную Надежду Мейхер. Вот это будут танцы!", – прокомментировал артист.

INSTAGRAM

"Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" – прекрасная платформа для этого. Я начинаю, и приглашаю на паркет волшебную Надежду Мейхер", – подписал ролик Винник.

Поклонники Олега бурно отреагировали на такую новость: "Мы очень долго этого ждали! Это очень крутая новость! Желаю Вам успеха и волчицы всегда рядом с Вами!", "Очень крутая новость", "Офигеть! Вот это новость! Очень ждем, будет интересно увидеть Вас в роли танцора!", "Вы серьезно? Ждем!".

Куда исчез Олег Винник? Смотрите в видео ниже:

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Олег Винник Танці з зірками
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