"Мы хоронили людей": Jah Khalib рассказал о неожиданной работе в юности

Популярный рэпер начал зарабатывать на жизнь с 15 лет

Jah Khalib Фото: instagram.com/jahkhalib

Казахского исполнителя Jah Khalib называют самым лирическим рэпером СНГ. В 26 лет рэпер является автором хитов, которые поют все, а его клипы собирают миллионы просмотров. Музыкант родом из Алматы не стесняется говорить о своем детстве и о том, как он зарабатывал деньги, еще не будучи юным. Оказывается, будущая звезда ездил по выходным на кладбища родного города и хоронил людей, таким образом зарабатывая деньги.

"По выходным мы ездили с друзьями на кладбища и хоронили людей. Просто закапывали людей, копали могилы. Мне было лет 17, когда я только в университет поступил. Тогда хотел жить отдельно от родителей и снимал с тремя парнями квартиру. Я работал днем на студии после учебы, а на выходных – на кладбище. Покойников не боялся. У меня с детства хорошее духовное воспитание. Все называют смерть страшными словами, а на самом деле – это просто перерождение, возврат души. Но, разумеется, на похоронах тяжелая атмосфера, все плачут", – рассказал Jah Khalib в программе "В гостях у Гордона".

Также в эксклюзивном интервью с журналистами программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", Jah Khalib рассказал, чем ему нравится жизнь в Украине и почему не называет себя звездой.

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