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"Мы идем на поправку": дочь Анастасии Заворотнюк заговорила о состоянии звезды

Анна ответила фанатам на вопрос, жива ли ее звездная мама

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:44

Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, которая недавно прервала молчание и начала общаться с поклонниками, больше не игнорирует вопросы подписчиков в Instagram касательно состояния здоровья "Няни Вики". Отметим, что на данный момент Анна находится в Италии, а вот ее звездная мама бесследно исчезла из Москвы.

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Так, под новым опубликованным фото в социальной сети дочку звезды спросили, жива ли еще Анастасия Заворотнюк. На что девушка резко ответила и посоветовала не верить в лживую информацию. Более того, Анна заявила, что мама идет на поправку, а они всей семьей молятся за ее здоровье.

"Не верьте этим моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы, мы идем на поправку, у нас все будет хорошо! Мы боремся и молимся за ее скорейшее выздоровление", – ответила Анна Заворотнюк.

Смотрите в сюжете о болезни Анастасии Заворотнюк:

Напомним, что до этого семья актрисы сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк публично не комментирует, где и в каком состоянии находится знаменитость. Тем временем, в Беларуси нашли лекарство от рака, которое может спасти звезду.

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