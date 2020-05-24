Интервью

"Мы – как пазлы, которые сошлись": Владимир Остапчук официально представил свою девушку

Шоумен также признался, готов ли ко второму браку

Слухи о том, что Владимир Остапчук находится в новых отношениях, появились почти сразу после того, как он объявил о разводе со своей уже экс-супругой Еленой Войченко. Как сообщалось в программе "Зірковий шлях", девушкой популярного ведущего оказалась 33-летняя нотариус по имени Кристина. Якобы они познакомились еще летом на свадьбе в Италии, которую вел Остапчук.

Спустя несколько месяцев Владимир Остапчук принял решение показать свою вторую половинку. Шоумен и его возлюбленная дали эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle и рассказали, как зарождались их отношения, действительно ли они живут вместе и планируют ли пожениться.

Владимир, почему вы так долго скрывали вашу девушку? Что побудило вас все же представить публике возлюбленную?

Владимир: Я считаю, что любовь и счастье любят тишину. Но сейчас уже пришло время сказать о том, что это любовь, что это отношения, которые длятся уже больше, чем полгода. Поэтому не вижу ничего странного в том, чтобы заявить об этом.

Кристина: Я не публичный человек. И поэтому мы совместно приняли решение не афишировать отношения, пока не настанет время.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Как вы отреагировали на то, когда все СМИ написали, что Владимир Остапчук встречается с новой девушкой, а также показали фото Кристины и рассекретили ее аккаунт в соцсетях?

Владимир: У меня были смешанные чувства. С одной стороны я понимал, что я публичный человек, и, рано или поздно, моя любовь станет известна. Потому что люди следят параллельно за моим аккаунтом и за аккаунтом Кристины. С другой стороны, Кристина – не публичный человек и никогда не стремилась к этому. Поэтому я всячески пытался ее от этого уберечь.

Она сама говорила, что ей достаточно тяжело адаптироваться, быть у всех на виду. Именно поэтому мы до какого-то времени этот вопрос вообще не комментировали. Но пришло время сказать о том, что да, это моя любовь! Да, ее зовут Кристина! И да, ваши догадки, если такие были, подтвердились.

Кстати, у нас уже образовался целый фан-клуб! Все началось с того, что мне кто-то в личку написал: "Да почини ты уже ей этот кран!". Я сначала не понял, что за кран. И только позже я догадался зайти в сторис к Кристине, где она написала, что ищет мастера. И тогда я понял, что есть целая "армия" наших поклонников, которая следит за мной и за ней, какие-то шахматы-вычислялки. Он здесь, а она там, тут такие руки, ноги... И многим эта игра понравилась.

Кристина: Хочу сказать, что реакция была разной. На меня, естественно, многие подписались. Были и комментарии от хейтеров, но это всего лишь проекция собственных страхов и выводов от услышанного и додуманного!

Но было и есть очень много теплого фидбека. Мне каждый день пишут, что я мотивирую своих подписчиков идти вперёд, двигаться к успеху и счастью. Были даже те, кто рассказывал свои жизненные истории о том, что живут несчастливо в браке, а поменять что-то бояться. Были и те, кто сначала был агрессивно настроен, а через время написал, что теперь понимают Владимира, что я очень светлый и интересный человек.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Где вы познакомились с Кристиной? Как развивался ваш роман?

Владимир: Наше первое знакомство случилось в конце августа, на свадьбе в Италии, где я работал ведущим, а Кристина была гостьей – подружкой невесты. Но тогда мы перекинулись лишь парой организационных моментов. После этого мы пропали на какое-то время.

И все бы забылось, и мы больше никогда бы не встретили друг друга. Я, по сути уже будучи холостяком (мой бракоразводный процесс – бюрократическая машина – уже был запущен), так и занимался бы своими делами, но… В моей жизни произошел тот самый счастливый случай. Мы пересеклись за кулисами шоу "Танці з зірками", она пришла поддержать своего знакомого Игоря Кузьменко, тоже участвовавшего в проекте. Мы пообщались, а потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж...

Кристина: Любви с первого взгляда у нас не было. Мы прошли все прекрасные постепенные этапы: знакомство, дружба, общение, симпатия и пришли в любовь!

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Фото: пресс-служба

Кристина, за что ты благодарна Владимиру и что больше всего сейчас ценишь в отношениях?

Я благодарна Владимиру за его отношение ко мне, к моей душе, за его теплые руки и искрящиеся глаза, ради которых я хочу становиться лучше. Благодарю за каждый наш день с позитивом, что никогда не дает нам унывать, а также за нашу общую веру в то, что дальше все будет еще прекраснее! Благодарю за его любовь и за принятие моей любви!

Владимир, а за что ты благодарен Кристине?

Я благодарен Кристине за то, что она настоящая. За наши очень взрослые обдуманные отношения. И за то, что она транслирует очень правильное отношение к жизни, такое же, как и я транслирую: "Живи здесь и сегодня! Будь счастлив здесь и сейчас!" Я это очень ценю в наших отношениях. Мне нравится в ней легкость, красота, сексуальность и можно называть много-много эпитетов... И все это вещи, которые меня в ней восхищают больше всего. Я очень многому учусь в отношениях с ней, как и она в отношениях со мной. Мы дополняем друг друга. Мы – как пазлы, которые сошлись. Это необычное ощущение, но но мне нравится.

Готовы ли вы на второй брак (в скором будущем)?

Владимир: Если рассматривать брак, как юридический термин, когда мужчина и женщина неким законным образом подтверждают свои отношения, то, как человек, который имел опыт брака, я вам скажу, что штамп в паспорте ничего не решает. Можно всю жизнь прожить с человеком, будучи в свободных отношениях, иметь прекрасных детей и прекрасную семью. Готов ли я к семье? Да! Я семейный. Мне очень нравится быть с Кристиной. Я ее люблю. А штампы в паспорте – это уже другое или третье...

Кто такая Кристина Горняк

Кристине 33 года. Она родилась во Львове, но вместе с родителями переехала в Ужгород, где жила до 17 лет. После она отправилась в столицу учиться в КНУ им.Тараса Шевченко на юридическом факультете.

Кристина Горняк | Фото: instagram.com/kristygor/

Уже 10 лет Кристина Горняк работает нотариусом, руководит собственной нотариальной конторой. С детства она танцевала, профессионально занималась спортивными бальными танцами. Кристина – кандидат в мастера спорта, играет на фортепиано, интересуется различными мотивационными тренингами и книгами, психологией, окончила первую ступень групповой гештальт-терапии, обожает путешествия и красивые дизайны квартир.

С Владимиром Остапчуком они знакомы с августа 2019, но общаться начали осенью, случайно встретившись на одном из эфиров "Танці з зірками", куда Кристина пришла поддержать своего знакомого – участника программы. В мае влюбленные начали вместе снимать квартиру.

Ранее Елена Войченко прокомментировала официальный развод с Владимиром Остапчуком.

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