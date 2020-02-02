"Мы много раз пытались склеить этот брак": Владимир Остапчук рассказал, почему развелся с женой

По словам ведущего, супруги много ругались из-за его работы

Ведущий Владимир Остапчук Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Телеведущий Владимир Остапчук дал интервью Екатерина Осадчей, в котором признался, почему его брак распался. Отметим, что знаменитость последние несколько месяцев не комментировал события в жизни, однако после интервью уже бывшей супруги Елены Войченко программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", Владимир решился на публичное признание. Как оказалось, многие вещи, которые обнародовала Елена, ведущий стал отрицать.

"Кофе с перцем": эксклюзивное интервью Елены Войченко

Владимир с Еленой поняли, что их семейная жизнь не ладится, когда начали очень сильно ссориться, к тому же на глазах у детей.

"Самое страшное в этой ситуации то, что мы начали это делать перед нашими детьми. Лучше оставаться взрослыми и любящими родителями, чем травмировать психику маленьких детей. Я не выносил эту историю исключительно из-за того, чтобы как раз обезопасить детей", – рассказал ведущий.

Читайте также: Николай Тищенко высказался о скандале вокруг развода Владимира Остапчука

По словам Остапчука, основанием для ссор в их семье была его работа.

"Не скажу, что я так поздно возвращался домой, в 11 часов, но это были связанные с этим моменты, потому что я жил в разных странах: "А почему ты сейчас не взял трубку, а я тебе звонила, а ты то не сделал", – и так люди зацепляются. Но это точно не связано с другими женщинами или мужчинами", – заверил ведущий.

"Мы десятки раз пытались склеить этот брак, но можно склеить горшок, а когда пепел – ты уже никогда его не склеишь", – добавил знаменитость.

Владимир Остапчук и Елена Войченко Фото: instagram.com/olenavoychenko

На вопрос изменял ли Остапчук жене, он твердо ответил, что нет. Также Владимир добавил, что всегда будет благодарен Елене за те прекрасные эмоции, которые они пережили вместе.

"Но был момент, когда мы поняли, что это уже конец. Мы поехали в июле к моей сестре в Данию, а для нее это уже второй брак. Она живет с мужем, датчанином, у них прекрасные дети, двое сыновей. И мы увидели их семью, как они общаются между собой, какие у них теплые отношения после 10 лет. Мы не смогли создать такую семью, у нас никогда не получится такой красивой семьи, о которой каждый мечтает. И это был тот момент в июле, когда была неотвратимая ситуация", – признался Владимир.

Он также отметил, что с 12 лет брака счастливыми были первые шесть-семь лет.

"Я не прав в том, что я так долго решал этот вопрос. Надо было разорвать по-взрослому эти отношения и честно признаться, наверное, когда это не приобрело таких моментов".

Напомним, что ранее отвечая на вопросы поклонников в Instagram, касающиеся причины его развода, Владимир Остапчук заявлял, что они с Еленой Войченко не ругались.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.