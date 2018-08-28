"Мы не будем торопиться": Ариана Гранде выходит замуж

Свадьба состоится в 2019 году

Ариана Гранде. Фото: Getty

Американская певица Ариана Гранде, которая обручилась с актером Питом Дэвидсоном через несколько недель после начала отношений, уже успела продемонстрировать помолвочное кольцо.

По всей видимости, над свадьбой влюбленные тоже долго думать не будут. В интервью Good Morning America девушка рассказала, что они уже приступили к планированию и рассчитывают пожениться в 2019 году.

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"Мы не будем торопиться и все как следует спланируем, – рассуждает Ариана. Это так интересно! Я очень много работаю и никогда не тратила столько времени и энергии на планирование чего-то только для себя".

Напомним, певица Ариана Гранде и Пит Дэвидсон начали встречаться этой весной и уже в июне объявили о помолвке. На вопрос, не боится ли она, что поторопилась, певица отвечает уверенно:

"Ты просто чувствуешь, что это – твой человек. Он во всем мне подходит, и с каждым днем становится только лучше. Я очень благодарна, что он у меня есть".