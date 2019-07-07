"Мы не идеальные": Гайтана показала редкое фото с мужем

Певица откровенно рассказала о взаимоотношениях с супругом

Гайтана показала редкое фото с мужем Фото: instagram.com/gaitanamusic

Певица Гайтана редко выставляет личную жизнь на показ. Артистка долгое время скрывала своего мужа в социальных сетях, публикуя только личные фото и кадры со своей маленькой дочерью. Однако недавно звездная мама опубликовала первое за долгое время совместное фото в Instagram с любимым, чем приятно удивила своих фолловеров.

Смотрите эксклюзивное интервью с Гайтаной:

Так, на странице звезды в Инстаграм появилась фотография, на которой Гайтана и ее муж Александр позируют в саду. На певице короткое платье с цветочным принтом, а волосы собраны в низкий пучок.

Гайтана показала редкое фото с мужем Фото: instagram.com/gaitanamusic

Со своими поклонниками артистка поделилась секретом долгих и счастливых взаимоотношений. "Со своим мужем я чувствую себя защищенной. Он заботится обо мне, и считает меня своим лучшим другом. Да, мы не идеальны, и можем поругаться. Но, все равно, я чувствую любовь. Так и в политике должно быть, все как в семье", – написала в посте артистка.

Напомним, что Гайтана и Александр Смарт вместе воспитывают дочь Сапфир-Николь, которой в конце июля исполнится два года. Певица родила малышку в 2017 году и долго скрывала имя отца девочки.

Ранее певица Гайтана и другие украинские звезды рассказали, как отдыхали в 90-х.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram