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"Мы не такие как все". Кристина Горняк показала love story видео с Остапчуком

Сегодня, 11:01

Возлюбленные снялись в романтичном ролике

Кристина Горняк и Владимир Остапчук, которые поженились 15 октября, показали love story, снятую накануне свадьбы. В романтичном и эстетичном ролике пара прогуливается по городу, целуется в лифте, обнимается и танцует.

Кристина Горняк опубликовала двухминутное видео на своей странице в Instagram. В описании она призналась, что ни у кого не видела похожей love story прежде – их с Владимиром ролик получился очень темпераментным и страстным.

INSTAGRAM

Подписчики знаменитости написали множество комплиментов в адрес пары, отметив, что Кристине и Владимиру нужно сниматься в кино. "Как же это красиво!", "Вы шикарно смотритесь в кадре", "Вам нужно сниматься в кино! Это круто", – считают пользователи соцсети.

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К слову, сейчас молодожены находятся на отдыхе в Турции. В сторис супруга шоумена призналась, что их медовый месяц продлится всего лишь четыре дня.

Скриншот: instagram.com/stories/kristygor

Напомним, ранее мы публиковали большой фотоотчет с роскошной свадьбы Остапчука и Горняк.

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Источник: instagram.com/portrait_video
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