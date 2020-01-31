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"Мы не знали всего": мама Леди Гаги впервые рассказала о ее депрессии

Певица в подростковом возрасте страдала от буллинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:07
Певица Леди Гага со своей мамой
Певица Леди Гага со своей мамой
Фото: Getty Images

Популярная певица Леди Гага, которая недавно призналась, что ее изнасиловали в детстве, в подростковом возрасте страдала от депрессии. Мать звезды Синтия Джерманотта впервые рассказала, как боролась с психическими проблемами дочери. Об этом рассказала мама Леди Гаги изданию People.

Узнайте, почему Леди Гага отменила свой концерт:

33-летняя звезда в школьном возрасте страдала от унижений в школе. Все потому, что она выделялась среди сверстников другим стилем в одежде и увлечением музыкой. Некоторые дети были негативно настроены по отношению к будущей знаменитости и поэтому она чувствовала себя изолированной от общества.

Леди Гага сыграет в фильме Риддли Скотта
Леди Гага сыграет в фильме Риддли Скотта
Фото: instagram.com/ladygaga/

По словам Синтии, эмоциональное состояние дочери значительно ухудшалось из-за постоянных издевательств, а сама она не хотела ни с кем делиться своими проблемами. Также Синтия добавила, что не подозревала, насколько сильна депрессия Леди Гаги, ведь не была так осведомлена о ее психическом здоровье, как сегодня.

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"Она чувствовала себя изолированной от любых событий, была униженной. И постоянно ставила себе вопрос о своих собственных возможностях, бесконечно сомневалась в себе. Так началась ее депрессия. Мы как родители старались изо всех сил помочь ей, но не знали всего", – призналась мать.

Напомним, что сейчас 33-летняя актриса и певица Леди Гага рассматривает суррогатное материнство и усыновление в качестве способов создать семью.

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