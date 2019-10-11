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"Мы приняли решение": семья Анастасии Заворотнюк сделала официальное заявление

Родственники актрисы сделали пост на ее странице в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:13
Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк тяжело больна и, по информации СМИ, находится в реабилитационном центре. Все это время семья актрисы отказывалась давать какие-либо комментарии относительно состояния Анастасии Заворотнюк, однако недавно родственники звезды решили прервать молчание.

Подробнее о болезни Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Так, на странице Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось заявление ее родных, которые пообещали делиться новостями о состоянии актрисы в ее официальном аккаунте, дабы не позволить спекулировать на теме болезни Заворотнюк.

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв роботизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам", – говорится в сообщении.

Среди звезд, которых поблагодарила семья Заворотнюк: Стас Михайлов и его супруга Ирина, Николай Басков, Наташа Королева, Анна Семенович и другие.

Ранее мы также писали, что бывший муж прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк.

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