Круглосуточно Петр рядом: родные поздравили Анастасию Заворотнюк с днем рождения

Дочь актрисы в честь праздника показала семейное фото

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк сегодня, 3 апреля, исполняется 49 лет. В каком состоянии сейчас находится болеющая звезда, неизвестно. Ее старшая дочь Анна прервала молчание и подтвердила, что ее звездная мать борется с недугом. По последним данным, звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится в клинике под Москвой. В честь праздника близкие актрисы посвятили ей трогательный пост, а дочь Анна поделилась семейным кадром.

"Сегодня мы поздравляем с днем рождения мою любимую мамочку. Мы очень ее любим, мы рядом и верим, что все будет хорошо", – выразила надежду на лучшее Анна Заворотнюк.

Семья Анастасии Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Также на официальной странице по поддержке Анастасии в Instagram появился огромный пост не только с поздравлениями, но и с благодарностями всем, кто желает "Няне Вике" скорейшего выздоровления.

"Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! Яркая, как солнце, теплая, как весна, мудрая, сильная, жизнелюбивая, наделенная большим, добрым и чутким сердцем – наша любимая, наша удивительная Настя. И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого – здоровья! Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за нее молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники – и мы безмерно благодарны за такое внимание! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что супруг Петр Чернышев круглосуточно находится со звездной рядом и помогает преодолеть трудности: "Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех ее близких. Совершенно особенный праздник – для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути – их общая. Вдвоем – проще, вдвоем – вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!".

До этого дочь Анастасии Заворотнюк призналась, что тяжело переживает болезнь актрисы.

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