"Мы с Сашей больше не вместе": Алина Гросу прокомментировала развод и поблагодарила поклонников за поддержку

Певица вышла замуж в августе 2019 года

Украинская певица Алина Гросу в августе 2019 года сыграла роскошную свадьбу в Италии. Она вышла замуж за молодого российского бизнесмена Александра Комкова. Однако пара не долго была вместе.

Еще полгода назад поклонники Гросу начали замечать, что в ее Instagram-профиле стало меньше снимков с мужем. С тех пор в Сети появились слухи о том, что Алина и Александр не вместе. Накануне артистка впервые рассказала, что происходит в ее личной жизни.

25-летняя Алина записала несколько сторис, в которых сообщила о расставании с возлюбленным. Звезда отметила, что долгое время молчала об этом, но вскоре поделится с подписчиками более подробной информацией о произошедшем.

Алина Гросу рассказала о своем разводе

Фото: instagram.com/stories/alina_grosu

"Я видела очень много комментариев за последние полгода "Где муж?". Я посчитала нужным открыться. Хочу, чтобы вы знали, да, я развелась, мы с Сашей больше не вместе", – сказала Алина Гросу.

Она также поблагодарила своих фанатов за поддержку и теплые слова: "Хотела сказать спасибо вам большое за поддержку – очень много добрых слов ваших в личных сообщениях, мне она нужна. Спасибо, что вы у меня есть".

Алина Гросу с мужем Александром Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, что свадьба Алины Гросу и Александра Комкова стоила почти 100 тысяч евро. Среди приглашенных гостей были Ирина Билык, Дима Коляденко, Виталий Козловский, Павел Зибров и другие.

Свадьба Алины Гросу Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ранее Алина Гросу в новом клипе потроллила мужчин-изменщиков и намекнула на драму в своих отношениях. Она заявила, что видео практически биографичное.

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