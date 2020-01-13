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"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Наследник престола Британии опечален последними новостями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Принц Гарри и принц Уильям
Принц Гарри и принц Уильям
Фото: Getty Images

8 января Меган Маркл и принц Гарри шокировали общественность неожиданной новостью – герцоги Сассекские намерены сложить королевские обязанности и отделиться от королевской семьи. На такое решение четы бурно отреагировали не только британцы, но и члены семьи. Букингемский дворец сразу прокомментировал заявление Меган Маркл и принца Гарри, а королева Елизавета ІІ и вовсе созвала экстренное совещание. Пока решение только принимается, а переговоры с супругами продолжаются.

Более детально о заявлении Меган Маркл и принца Гарри отделиться от семьи узнайте в сюжете:

Впервые раскол в семье также прокомментировал и брат принца Гарри – принц Уильям. С его слов, они давно стали чужими людьми с братом и ему от этого очень грустно.

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"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого. Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать — это пытаться поддержать их и надеяться на то, что настанет время, когда мы все будем придерживаться одного и того же мнения. Мне хочется, чтобы мы все были командой", — цитирует слова наследника престола издание Sunday Times.

Более детально о том, что происходит в королевской семье и какие будут последствия, читайте в нашем материале.

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