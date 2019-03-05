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"Мы свое танго станцевали": ведущая Анна Панова поделилась впечатлениями от Венского бала

В своих соцсетях ведущая поделилась впечатлениями от светского мероприятия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Анна Панова
Анна Панова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на канале "Украина", Анна Панова вместе с супругом Александром Каменцом вышли на паркет 70-го Конфетного бала в Вене. В своих соцсетях известная ведущая поделилась впечатлениями от светского мероприятия.

Так, по ее словам, никаких чопорных дам в длинных перчатках она не заметила, зато конфет на балу было много.

Анна Панова с мужем
Анна Панова с мужем
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Бал намного демократичнее, чем вы думаете. Никаких чопорных дам в перчатках до локтя! Никаких нудных церемоний! Это яркий, веселый и зажигательный вечер для самой широкой аудитории. И здесь так много конфет!", – поделилась впечатлениями ведущая.

Анна Панова также добавила, что запланированную с мужем бальную программу выполнили: "Мы своё танго станцевали! И пару вальсов тоже. 70-й Bonbon Ball – Конфетный бал – состоялся!"

Дебютировала супружеская пара на паркете в Вене с вальсом в 2018 году. Кроме того, 21 апреля 2018 году Анна Панова вместе с коллегой Олегом Панютой выступили в роли ведущих на столичном ежегодном Благотворительном Венском балу, который был посвящен спортивным достижениям.

Напомним, ранее Анна Панова на своей страничке в Facebook опубликовала видео с репетиции. По ее словам, пара готовится станцевать страстное танго. Также в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle она рассказала, как уговорила мужа заниматься танцами, как проходит подготовка к балу и призналась, кто кому наступает на ноги во время репетиций.

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ведущая Анна Панова Венский бал
Источник: Сегодня
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