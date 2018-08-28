"Мы утопаем в слезах": Кейли Куоко прокомментировала закрытие "Теории большого взрыва"
Актриса написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой
Несколько дней назад стало известно, что сериал "Теория большого взрыва" будет закрыт. Звезда этого шоу – актриса Кейли Куоко, которая играла на протяжении всех этих лет Пенни, написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой.
"Это путешествие навсегда изменило нашу жизнь. Вне зависимости от того, когда оно должно было закончиться, мое сердце было бы разбито. Мы утопаем в слезах и обещаем вам лучший сезон из всех, что вы видели! Я благодарна нашим фанатам, команде, семьям, Чаку Лорри, Warner Brothers , CBS и всем, кто поддерживал нас все эти годы", – пишет Куоко.
Отметим, что "Теория большого взрыва" стал одним из самых успешных и рейтинговых проектов не только на канале CBS, но и среди всех ситкомов на телевидении. Небывалая популярность шоу даже позволила актерам "Теории" получать гонорары в миллион долларов за эпизод, а некоторые и отказывались от таких денег.
Напомним, сериал однажды был на грани закрытия. Причиной тому были сложности в продлении контрактов с актерами.