"Мы утопаем в слезах": Кейли Куоко прокомментировала закрытие "Теории большого взрыва"

Актриса написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой

"Теория большого взрыва". Фото: instagram.com/normancook/

Несколько дней назад стало известно, что сериал "Теория большого взрыва" будет закрыт. Звезда этого шоу – актриса Кейли Куоко, которая играла на протяжении всех этих лет Пенни, написала трогательный пост в соцсетях, прощаясь с любимой командой.

"Это путешествие навсегда изменило нашу жизнь. Вне зависимости от того, когда оно должно было закончиться, мое сердце было бы разбито. Мы утопаем в слезах и обещаем вам лучший сезон из всех, что вы видели! Я благодарна нашим фанатам, команде, семьям, Чаку Лорри, Warner Brothers , CBS и всем, кто поддерживал нас все эти годы", – пишет Куоко.

Отметим, что "Теория большого взрыва" стал одним из самых успешных и рейтинговых проектов не только на канале CBS, но и среди всех ситкомов на телевидении. Небывалая популярность шоу даже позволила актерам "Теории" получать гонорары в миллион долларов за эпизод, а некоторые и отказывались от таких денег.

Напомним, сериал однажды был на грани закрытия. Причиной тому были сложности в продлении контрактов с актерами.