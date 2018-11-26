"Мы выиграли самый дорогой приз": Леся Никитюк о проигрыше в "Танцах со звездами"

Телеведущая высказалась о своем участии в шоу

Леся Никитюк. Фото: instagramlesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, ранее поделившаяся с подписчиками трогательным снимком с собакой, высказалась относительно своего проигрыша в популярном шоу "Танцы со звездами".

По словам ведущей, они с партнером танцевали для того, чтобы отвлечь телезрителей от унылых будничных дел.

Леся Никитюк Фото: instagram/lesia_nikituk

"Мы каждый раз танцевали как в последний раз… И делали все возможное, чтобы каждое воскресенье отвлечь зрителей от будничных дел – школы, садика, работы, коммуналки. Мы танцевали и делали шоу для того, чтобы вы улыбались, танцевали для всех высоких девушек, для обычных людей, которые тяжело работают на заводах и базарах", – написала Леся.

Также она отметила, что они с партнером "выиграли самый дорогой приз – приз зрительских симпатий". И не забыла напомнить всем, что является "Богиней ламината".

"Чемпионы каждый год меняются, а #багиняламината ОДНА!", – уточнила Леся.

Леся Никитюк instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, состоялся финал проекта "Танцы со звездами 2018" в результате которого стало известно, кто победил на шоу. За заветную победу сражались три пары – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Леся Никитюк и Макс Ежов, Иракли Макацария и Яна Заец.