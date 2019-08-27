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"Мы задыхались от жары": в Одессе прогремел концерт группы "Антитела"

Украинская группа выступила в честь Дня Независимости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:39
Концерт группа "Антитела" в Одессе
Концерт группа "Антитела" в Одессе
Фото: пресс-служба

Аномальная жара, подарок от бойцов, шесть тысяч фонарей на стадионе "Спартак" и Тарас Тополя в вышиванке – так группа "Антитела" отпраздновала День Независимости. 24 августа в городе Одесса состоялся уже четвертый концерт успешного стадионного тура Hello группы "Антитела", который проходит в поддержку нового одноименного альбома по городам Украины.

На лидера группы "Антитела" совершено нападение. Все подробности в видео:

В Одессе был особый концерт, поскольку пришелся на праздничный день – День Независимости. Атмосфера на стадионе была соответствующая. Многие люди на концерт пришли в вышиванках и с желто-голубыми флагами. Без сюрпризов от группы не обошлось. На масштабную, размером с пятиэтажный дом, сцену лидер группы Тарас Тополя вышел в дизайнерской белой вышиванке.

На ней был вышит символ жизни и развития – дерево, где элементы символизируют: корни – прошлое, ствол – современное, а большая крона – будущее. Одесских поклонников "Антитела" порадовали, исполнив песню "Завжди моя", которая посвящена Украине и ее защитникам.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя
Солист группы "Антитела" Тарас Тополя
Фото: пресс-служба

В этот вечер на стадионе "Спартак" царила атмосфера единства. Группа в очередной раз продемонстрировал, что "Антитела" – более чем музыка. Поклонники подпевали под каждую песню. А композиция "Буде син" вызвала чрезвычайную реакцию. Во время ее исполнения одновременно загорелись тысячи фонариков. Создалось романтическое настроение. Следует отметить, что песня "Буде син" из нового альбома Hello бьет рекорды по просмотрам на официальном YouTube-канале группы группы среди песен, которые не имеют видеоклипа.

Выступление группы "Антитела" на День Независимости
Выступление группы "Антитела" на День Независимости
Фото: пресс-служба

"Мы задыхались сначала от жары, а потом от любви к людям. В Одессе была очень особая атмосфера. То ли так повлияло приподнятое настроение ко Дню Независимости, или, может, одесситы просто давно ждали нас на стадионах, может, мы соскучились по драйву после Полтавы. А возможно все вместе. Запомнилось как все поле синхронно в такт отрывалось от земли под песню "Ми". Такого единства не было нигде", – прокомментирует Тарас Тополя.

Группа "Антитела" также получил подарки от одесситов. На пресс-конференцию, которая проходила перед концертом, пришли бойцы одесской 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода и военные 7-го отдельного полка связи. Бойцы в знак благодарности за активную поддержку военных во время боевых действий на востоке Украины в течение пяти лет подарили бригадный флаг.

Группа "Антитела" в Одессе
Группа "Антитела" в Одессе
Фото: пресс-служба

Стадионный тур Hello продолжается. 17 ноября в столице состоится финальный концерт тура. "Антитела" всех приглашают во Дворец Спорта.

Ранее мы писали о том, что фронтмен группы "Антитела" рассказал, как воспитывает своих сыновей.

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