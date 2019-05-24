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"Мы здорово повеселились": Брэд Питт рассказал о работе с Леонардо Ди Каприо

Актер признался, что съемки проходили невероятно легко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:03
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

На днях на Каннскойм кинофестивале 2019 состоялась премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", главные роли в котором исполнили Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Обычно звезды такого масштаба тяжело уживаются в одном проекте, но это не про Питта и Ди Каприо.

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На пресс-конференции по случаю премьеры "Однажды в Голливуде" Брэд Питт признался, что работать с Лео было одним сплошным удовольствием.

"Мы здорово повеселились на съемках. Какое же облегчение знать, что на противоположной стороне стола сидит лучший из лучших и играет вместе с тобой. У нас одинаковые ориентиры, наш профессиональный путь начался примерно в одно и то же время... Есть, что вспомнить, над чем посмеяться. Надеюсь, мы снова поработаем вместе, это было очень весело", – рассказал 55-летний Питт.

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

Ди Каприо тоже не остался в долгу и тоже хорошо высказался о коллеге: "С Брэдом было невероятно легко и комфортно работать. Думаю, мы создали отличный экранный дуэт в фильме о нашей общей индустрии".

Напомним, в апреле Брэд Питт официально развелся со своей женой Анджелиной Джоли. Однако, как пишут СМИ, после громких ссор и длительного бракоразводного процесса Энджи помирилась с актером и бывшим супругом Брэдом Питтом.

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Леонардо Ди Каприо Однажды в Голливуде Брэд Питт
Источник: Сегодня
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