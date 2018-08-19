"Мясное" и "голое" платья: самые эпатажные наряды знаменитостей на MTV Video Music Awards

В преддверии церемонии награждения мы вспоминаем самые яркие наряды звезд

Роуз Макгоун Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty Леди Гага Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty Ники Минаж Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty Эмбер Роуз Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty Майли Сайрус Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty Ники Минаж Самые эпатажные наряды звезд на красной дорожке MTV Video Music Awards. Фото: Getty 1/6

Канал MTV 17 июля объявил все музыкальные видео номинантов, которые в конце августа будут бороться на награду MTV Video Music Awards-2018. В этом году фаворитами премии стали клипы от Cardi B, Бейонсе и Джей Зи, Дрейка, Бруно Марса.

Отметим, что красные дорожки церемоний, которые организует музыкальный канал, отличаются куда более свободным дресс-кодом. Знаменитости этим активно пользуются и ежегодно радуют нас совсем уж экстравагантными выходами. В преддверии MTV Video Music Awards 2018, которая состоится в понедельник, 20 августа, вспоминаем самые яркие наряды звезд с MTV VMA прошлых лет.

Напомним, племянница актера Алека Болдуина, модель и самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim 2017 года Хейли Болдуин продемонстрировала два откровенных образа на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards. Хейли блистала на церемонии в прозрачных нарядах. Болдуин позировала в комбинезоне со стразами и глубоким декольте от Zuhair Murad.