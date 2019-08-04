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На 85 году жизни умер певец Вилли Токарев

Последние дни шансонье прошли в больнице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Умер Вилли Токарев: причина смерти
Умер Вилли Токарев: причина смерти
Фото: instagram.com/willi_tokarev

В возрасте 84 лет умер американский и российский певец Вилли Токарев. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на семью артиста. Вилли прославился как автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. 

Смотрите видео, как артисты попадают на Аллею славы:

Причина смерти Вилли Токарева пока не оглашается. Примечательно, в мае СМИ писали о том, что музыкант был срочно госпитализирован.

Вилли Токарев (настоящее имя Вилен) родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышв (Северо-Кавказский край). В 1970-1980-е годы он жил среди русских эмигрантов в США, где получил большую известность. В 1989 году Токарев прибыл на гастроли в СССР, где также был востребован.

Вилли Токарев
Вилли Токарев
Фото: instagram.com/willi_tokarev

В 1990-е годы Вилли Токарев вернулся в Москву, где жил до конца своих дней. Он был удостоен звания почетного жителя Таганского района столицы.

Ранее сообщалось о смерти участника группы "Машина времени" Сергея Остроумова.

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