На Аллу Пугачеву подали заявление в полицию: подробности

Примадонна подъехала на автомобиле прямо к поезду и вызвала шквал критики

Уже по сложившейся летней традиции Алла Пугачева отправилась с семьей в Латвию. Средство передвижения неизменно – поезд. Но, в отличие от тысяч пассажиров, которые пешком идут к вагонам, Пугачева проехалась по перрону на автомобиле. Затем артистка прошла несколько метров к вагону, подняться в который помог супруг Максим Галкин.

К слову, в рижская власть, в отличие от московской, предоставление трансфера прямо к поезду не позволила. Поэтому примадонне пришлось идти через весь вокзал к автомобилю, который отвез звездную семью в Юрмалу.

Эта ситуация буквально вывела из себя многих людей. Так, один из них, некий Сергеев Александр, решил написать на Аллу Пугачеву заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на Аллу Пугачеву Фото: Mash

В заявлении сказано, что автомобиль Пугачевой передвигался по платформе посадки пассажиров, хотя крайней необходимости в этом не было. В результате административного правонарушения заявитель требует возбудить дело, опросить Аллу Пугачеву и привлечь к ответственности сотрудников полиции, допустивших данный инцидент. Заявление датировано 3 июля 2019 года.

Отметим, сама Алла Пугачева пока не прокомментировала инцидент.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева трогательно поздравила Максима Галкина с днем рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram