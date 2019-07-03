Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

На Аллу Пугачеву подали заявление в полицию: подробности

Примадонна подъехала на автомобиле прямо к поезду и вызвала шквал критики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:32

Уже по сложившейся летней традиции Алла Пугачева отправилась с семьей в Латвию. Средство передвижения неизменно – поезд. Но, в отличие от тысяч пассажиров, которые пешком идут к вагонам, Пугачева проехалась по перрону на автомобиле. Затем артистка прошла несколько метров к вагону, подняться в который помог супруг Максим Галкин.

К слову, в рижская власть, в отличие от московской, предоставление трансфера прямо к поезду не позволила. Поэтому примадонне пришлось идти через весь вокзал к автомобилю, который отвез звездную семью в Юрмалу.

Эта ситуация буквально вывела из себя многих людей. Так, один из них, некий Сергеев Александр, решил написать на Аллу Пугачеву заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заявление на Аллу Пугачеву
Заявление на Аллу Пугачеву
Фото: Mash

В заявлении сказано, что автомобиль Пугачевой передвигался по платформе посадки пассажиров, хотя крайней необходимости в этом не было. В результате административного правонарушения заявитель требует возбудить дело, опросить Аллу Пугачеву и привлечь к ответственности сотрудников полиции, допустивших данный инцидент. Заявление датировано 3 июля 2019 года.

Отметим, сама Алла Пугачева пока не прокомментировала инцидент.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева трогательно поздравила Максима Галкина с днем рождения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Аллу Пугачеву заподозрили в участии в коррупционных схемах В сети появился запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Юбилей Аллы Пугачевой: все мужчины Примадонны
Алла Пугачева Максим Галкин Примадонна
Реклама

Новости партнеров

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?
10 вещей о которых врут все мужчины
10 вещей о которых врут все мужчины
Как похудеть: 9 продуктов, которые
Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Екатерина Климова разводится с мужем
Екатерина Климова разводится с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

Вчера, 20:40Events

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 июля: все знаки зодиака

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляШоу-бизнес

Кто краше: Оля Полякова призвала публику сравнить ее с Настей Каменских

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

1 июляFun

Раздевает девушек полностью: новая функция в смартфонах вызвала ажиотаж

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Новости партнеров

Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала
Ирина Медведева родила первенца
Ирина Медведева родила первенца
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки
Смартфон: Как отличить оригинальный от подделки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь