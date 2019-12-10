На "Антитела" подали в суд: чем закончилось заседание

Солист украинской группы сделал заявление

Группа "Антитела" Фото: instagram.com/tarastopolia

Известная украинская группа "Антитела" судится с Министерством экономического развития и торговли Украины. Дело в том, что еще в начале 2019 года на музыкантов подали в суд за использование нот и тональности в песнях. Бизнесмен Сергей Лапковський заявил, что якобы "Антитела" при создании своих композиций использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции".

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На своей странице в Instagram солист группы Тарас Тополя сообщил, что в понедельник, 9 декабря, в зале Киевского Печерского суда состоялось судебное заседание.

"Сегодня в зале Киевского Печерского районного суда состоялось судебное заседание, рассмотрение по существу. Появились все стороны процесса. В зале было много СМИ и тех, кого интересует этот уникальный процесс. В частности присутствовал Милош Елич (клавишник, композитор, аранжировщик группы "Океан Эльзы"), который один из первых включился в это судебное дело как музыкальный эксперт, выступил вместе с Антителами на стороне правды и справедливости, ради свободного творчества в будущем всех музыкантов", − говорится в сообщении.

Отметим, что до этого музыканты подали встречный иск против Министерства экономического развития и торговли Украины на отмену патента и выплату штрафа в размере 1 гривны.

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"Каждая сторона доложила свою позицию. Позиция "Антител" − все доказано. В частности, права группы "Антитела" нарушаются уже тем, что вообще существует этот патент на полезную модель. Представитель Минэкономики согласился с позицией и экспертизой, что патент не патентноспособен, но они против того, чтобы выступать ответчиком. Они хотят быть исключительно третьим лицом, то есть не хотят нести ответственность, что они зарегистрировали ерунду. Представитель Лапковского занял деструктивную позицию и пытается на сегодняшний день затягивать процесс. Ничего нового не придумали", − подытожил Тополя.

Также он добавил, что следующее заседание состоится 20 января. Музыканты выразили надежду, что будет подтверждена противоправность этого патента и его признают недействительным.

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