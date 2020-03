На домашнем: Надя Дорофеева очаровала Сеть романтическими кадрами с Дантесом

Звездная пара изолировалась в своем доме

Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно сменила имидж, придерживается карантина. Вместе с супругом Владимиром Дантесом они самоизолировались в своем доме.

Звездная пара решила показать поклонникам, как весело провести время на карантине. Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили домашнюю фотосессию. Серией романтических кадров певица поделилась на своей странице в Instagram.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили фотосессию в своем доме Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили фотосессию в своем доме Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили фотосессию в своем доме Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили фотосессию в своем доме Фото: instagram.com/nadyadorofeeva Надя Дорофеева и Владимир Дантес устроили фотосессию в своем доме Фото: instagram.com/nadyadorofeeva 1/5

"Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!!))", – подписала кадр Надя Дорофеева.

В комментариях поклонники восхищаются романтикой, которую удалось сохранить Наде и Владимиру: "Wow какие фотки, аж мурашки! What is love this is love".

Узнайте также, как отдохнули Дорофеева и Дантес этой зимой:

Отметим, украинские знаменитости собственным примером призывают поклонников самоизолироваться и охотно демонстрируют, как проводят время на карантине. Популярный телеведущий Тимур Мирошниченко специально для Сегодня.Lifestyle показал один день из своей жизни в самоизоляции.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться