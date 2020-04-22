На Дженнифер Лопес подали в суд и требуют 115 тысяч долларов

Певица опубликовала фото в Instagram и не указала автора

На голливудскую звезду Дженнифер Лопес подали в суд. Причиной этому послужило личное фото, которое певица разместила на своей странице в Instagram. Это уже второй иск против звезды. До этого от Джей Ло уже требовали выплатить 150 тысяч долларов за опубликованный снимок в социальной сети.

Фотограф из Нью-Йорка Стив Сандс требует 115 тысяч долларов и обвиняет продюсерскую компанию Nuyorican Productions в незаконном использовании его фотоснимка.

Фото Стива Сандса Фото: instagram.com/jlo

Как пишет E!News, кадр был сделан на съемках детективного сериала "Оттенки синего", который вышел на экраны в 2016 году.

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Спустя год Дженнифер опубликовала фото на своей странице в Instagram. При этом, как утверждает Санс, Лопес не указала автора и не заплатила ему. Его фото получило более 600 тысяч отметок лайков.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес вынуждены перенести свадьбу, которая должна была состояться этим летом.

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