На DZIDZO снова напали в Киеве: открыто уголовное производство

Инцидент произошел в Шевченковском районе Киева

На украинского певца DZIDZO (настоящее имя – Михаил Хома) напали в Киеве, сообщает Укринформ.

Об инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Киева. Нападение произошло ночью, 6 сентября, в Шевченковском районе Киева. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины.

О том, в каком состоянии сейчас находится артист, не сообщается. Сегодня.Lifestyle связались с представителем DZIDZO. В пресс-службе артиста инцидент подтвердили, но комментировать его не стали.

"Мы не можем предоставлять подробности или комментарии в интересах следствия", – сообщила PR-менеджер Михаила.

Михаил Хома (DZIDZIO) Фото: instagram.com/dzidzio

Отметим, что в 2018 году на DZIDZO уже нападали в Киеве. Инцидент произошел во время того, как артист направлялся на утреннее шоу на одну из столичных радиостанций. Тогда на Михаила совершил нападение рейдер по имени Михаил Мешков. Позже DZIDZIO прокомментировал инцидент. Певец рассказал, как все происходило и что он собирается делать дальше.

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