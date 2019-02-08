На фоне слухов о расставании: Ирина Шейк прокомментировала отношения с Брэдли Купером

Звездная пара Ирина Шейк и Брэдли Купер предпочитают не разглашать подробности личной жизни

Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: Getty Images

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречаются с 2015 года и воспитывают годовалую дочь Лею. Тем не менее оформлять свои отношения официально пара не спешит. Шейк и Купер крайне редко комментируют свой роман, а подробности и вовсе никому не известны.

А на днях супермодель Ирина Шейк дала откровенное интервью британскому Glamour, где рассказала, почему предпочитает не комментировать отношения с Брэдли Купером.

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Фото: Getty Images

"У меня много друзей, которые рассказывают о своей личной жизни в Instagram и других социальных сетях. Я восхищаюсь этим и считаю, что это здорово. Полагаю, все дело в личном выборе. Поскольку моя работа требует публичности, я просто решила, что личная жизнь будет приватной. Потому она и называется личной, ведь это касается вас и вашей семьи, и я чувствую себя счастливой благодаря этому", – призналась Ирина.

В то же время возлюбленные вместе посещают публичные мероприятия. Так, Ирина Шейк пришла поддержать Брэдли Купера на "Золотом глобусе 2019".

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